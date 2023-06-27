Пропадет сразу же! Колорадский жук сгинет после одной обработки — суровый дедовский метод

Колорадский жук каждый год атакует картофельные грядки. Расслабляться дачникам никак нельзя. Ведь стоит только зазеваться, как от ботвы останутся жалкие прутики. А без нее никак не получится вырастить хороший урожай популярного овоща.

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Чтобы избавиться от назойливого вредителя, опытные огородники рекомендуют обрабатывать участок раствором дегтя. Этот мощный состав спасет картофель не только от полосатого жука, но и от другого опасного паразита, который в народе зовется проволочником.

Для приготовления мощного средства нужно растворить одну большую ложку березового дегтя в пяти литрах воды. Или сначала вещество можно размешать в маленькой баночке с теплой жидкостью, а затем вылить в большую емкость.

Полученным раствором необходимо опрыскать каждый куст картошки и пролить междурядья. После такой обработки вредители надолго оставят ваш огород.

Источник: oka.fm