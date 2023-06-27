Вводится комиссия: россиян, пользующихся банкоматами, предупредили о жестком нововведении — уже с 1 июля

С первого июля для тех, кто пользуется банкоматами для внесения наличных, будет введено новое правило. Банк установит комиссию в полтора процента.
К счастью, это нововведение касается пока только клиентов Райффайзенбанка. Им придется платить комиссию в полтора процента за внесение наличных денег на дебетовые карты через банкоматы сторонних финансово-кредитных организаций.
«С 1 июля 2023 года вводится комиссия 1,5% за внесение наличных на дебетовые карты Райффайзенбанка на сумму свыше 300 000 рублей в календарный месяц через банкоматы сторонних (не партнерских) банков. Внесение любых сумм через банкоматы Райффайзенбанка и банков-партнеров по-прежнему бесплатно», — отмечается на сайте банка.
По материалам vnimanie.pro