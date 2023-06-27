Вводится комиссия: россиян, пользующихся банкоматами, предупредили о жестком нововведении — уже с 1 июля

С первого июля для тех, кто пользуется банкоматами для внесения наличных, будет введено новое правило. Банк установит комиссию в полтора процента.

К счастью, это нововведение касается пока только клиентов Райффайзенбанка. Им придется платить комиссию в полтора процента за внесение наличных денег на дебетовые карты через банкоматы сторонних финансово-кредитных организаций.

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