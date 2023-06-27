Как правильно наносить макияж: кожа будет матовой до вечера — никакого жирного блеска

Визажист Юлия Ударцева рассказала россиянкам о том, как сохранить макияж даже в самую лютую жару.

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По словам специалиста, кожа будет матовой до вечера, если знать тонкости нанесения маскирующего средства.

В первую очередь лицо нужно очистить от загрязнений. Затем кожу следует увлажнить. Далее потребуется нанести базу под макияж. И только после этих действий можно приступать покрытию лица матирующим тональным средством.

Эксперт рекомендует присмотреться к легким флюидам. Для летнего периода они подходят лучше всего. Такие текстуры отлично перекроют несовершенства, но при этом не будут ощущаться на коже.

Завершить нанесение тона необходимо пудрой. Визажист отметила, что для этого можно использовать прозрачную фиксирующую пудру.

Источник: vnimanie.pro