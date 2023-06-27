Чем опрыскать цветущие помидоры, чтобы получить много завязей — кусты будут ломиться

Если помидоры активно цветут, это еще ничего не значит. Бывалые огородники точно знают, что рано радоваться. Ведь случается и так, что после пышного цветения остается крайне мало завязей.

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Неприятность может случиться из-за температурных перепадов, болезней или вредителей. Чтобы уберечь свои посадки от этих напастей, рекомендуется провести опрыскивание кустов особым составом.

Чтобы приготовить укрепляющее средство, нужно смешать измельченную таблетку янтарной кислоты с одним литром воды. Когда состав станет однородным, его следует перелить в бутылку с пульверизатором и провести обработку цветущей культуры.

После процедуры количество завязей существенно возрастет. А это значит, что вы соберете приличный урожай помидоров.

Источник: tut-news.ru