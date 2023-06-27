Приличные деньги получит каждая: россиянок с детьми обрадовали серьезным увеличением выплат

Сейчас такая сумма составляет 33 тысячи рублей в месяц. Но если мама выйдет на работу раньше, чем ребенку исполнится полтора года, то ей станут начислять только половину заработной платы.

Поправки должны изменить эту ситуации. Тогда женщина, вернувшаяся на работу, сможет получать полную зарплату и сохранять за собой пособие.

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«На данный момент пособие на детей до полутора лет сохраняется в полном размере, но только если мать или отец, либо другой родственник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего дня. Предполагается, что законопроекты вступят в силу с 1 января 2024 года. Если законопроекты будут приняты, то это станет дополнительной мотивацией для работающих граждан и дополнительной поддержкой от государства», — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская в беседе с «Лайфом».

Также поменяются правила переоформления пособия на детей до 17 лет. Россияне смогут расчитывать на перерасчет в большую сторону. А в том случае, когда у семьи снизился доход или изменился ее состав, можно будет расчитывать на начисление надбавки.