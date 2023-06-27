Хватило горошины зубной пасты: выгнали тлю и муравьев из огорода без химии — метод проверен

Прогнать муравьев и тлю со своего участка вы можете при помощи народного состава с зубной пастой.

Он проверен многими садоводами, и они утверждают, что этот рецепт реально помогает от насекомых.

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Возьмите две столовые ложки зубной пасты, одну столовую ложку пищевой соды, одну столовую ложку яблочного уксуса.

Все продукты поместите в миске и хорошенько перемешайте, чтобы получилась однородная масса.

Далее одну столовую ложку получившегося раствора растворите в одном литре воды, перелейте в пульверизатор и встряхните.

Опрыскайте данным составом места скопления насекомых. Уже через пару дней от тли и муравьев не останется и следа!

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»