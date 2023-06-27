Как добиться рекордного урожая малины: будет вдвое больше ягод — все отборные

Ваш малинник способен дать гораздо больше сладких крупных ягод, чем вы от него ожидаете. Чтобы это случилось, нужно соблюдать всего три условия.

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Правилами поделились мудрые садоводы. Они утверждают, что если действовать по схеме, то урожай будет некуда складывать.

Во-первых, не забывайте о регулярном поливе. Если вы думаете, что кустам достаточно того, что падает с неба, то это не так. Почву нужно увлажнять на глубину 40 сантиметров. Мульчирование грунта тоже приветствуется. При этом застоя жидкости быть не должно, поэтому чересчур усердствовать не нужно. Все хорошо в меру.

Во-вторых, малину нужно обязательно удобрить. Для этих целей можно взять 20 граммов монофосфата калия, растворить порошок в воде и вылить состав на малиновые грядки. Этот раствор рекомендуется дополнить любой подкормкой для ягодников.

В третьих, заранее подумайте о вредителях. Чтобы ваш урожай не пострадал, следует опрыскать кусты настоем луковой шелухи и раствором древесной золы.

Источник: izmor.ru