Посыпали, полили и в стиралку: убираем пятна подмышками на одежде только так — трюк подсказали

Желтые и белые пятна подмышками обычно с трудом выводятся обычным стиральным порошком. Для их нужен специальный подход.

Однако даже эти загрязнения исчезают от волшебного сочетания перекиси и соды.

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На пятна насыпьте пищевую соду, примерно чайную ложку. Сверху полейте перекисью водорода. Она должна хорошо пропитать не только соду, но и ткань.

Через 10-15 минут отправьте вещь в стирку. Про пятна пота и неприятные запахи можно будет позабыть.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»