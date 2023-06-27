Как чистят солью ковры белорусы: рассыпаем и пылесосим — в восторге от метода

В Беларуси хозяйки не любят тратиться на дорогую химию. Да и зачем? В их арсенале есть немало лайфхаков, которые они помнят еще с советских времен.

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Например, ковровые покрытия они до сих пор очищают обычной поваренной солью.

Возьмите 3–4 столовые ложки соли. Разбросайте по ковру и равномерно распределите щеткой. Оставьте минут на 30, чтобы кристаллики собрали на себя загрязнения и жир.

Далее пройдитесь пылесосом по поверхности. Готово! Любимый коврик снова чистый и свежий.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».