Что положить в коробку с луком, чтобы он не гнил и не плесневел — будет храниться месяцами

Этот способ хранения лука подсказали опытные хозяйки. Они утверждают, что если все сделать правильно, то овощ без проблем пролежит не менее 4–5 месяцев.

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Чтобы сохранить луковицы, вам потребуется раздобыть деревянный ящик и пару ненужных газет.

Все довольно просто. Уложите первый слой овощей на дно коробки, а затем накройте их мятыми листами бумаги. Далее разместите еще один ряд луковиц. И снова повторите газетную прослойку. Действуйте по этой схеме, пока не заполните ящик под завязку.

Помните: плоды должны быть здоровыми и сухими, без признаков гнили и плесени. Только в этом случае урожай пролежит не менее 4–5 месяцев. При этом не будет лишнем периодически осматривать овощи, чтобы убедиться в том, что в их рядах не затесалась подгнившая луковица.

Источник: tut-news.ru