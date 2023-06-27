Названо самое вредное мясо для организма — не баранина

Опытные кулинары и диетологи уверены, что мясо свинины не стоит есть часто, так как оно только вредит нашему организму. Считается, что в 100 граммах постного свиного окорока содержится 280 ккал, в шее — 340 ккал, а в ребрышках — 320 ккал.

Свинина — жирная, от нее можно быстро поправиться. Кроме того, обильное поедание этого мяса нарушает работу кровеносной системы, что приводит к проблемам с сердцем.

Это не значит, что этот продукт вообще нельзя есть. Просто знайте меру — не более двух раз в неделю.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».