Насыпали под флоксы золу — эффект удивил: цветы стали ярче, крупнее, растут россыпями

Флоксы очень любят подкормку из древесной золы. Вы можете приготовить ее самостоятельно, собрав обрези плодовых деревьев, ветки, ненужные дощечки и досточки на участке. Далее просто сожгите и разотрите в порошок.

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И, конечно же, не выкидывайте угли, которые останутся после шашлыка. Их тоже можно с успехом пускать в дело.

Разбросайте порошок золы под растениями и вы увидите, какими красивыми они станут. Цветы приобретут сочные яркие краски, будут расти крупными и в огромном количестве, гроздьями.

Не забывайте также, что зeмля дoлжнa быть pыxлoй, влaжнoй и в мepy зaпpaвлeннoй нaвoзoм.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».