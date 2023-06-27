Насыпали под флоксы золу — эффект удивил: цветы стали ярче, крупнее, растут россыпями

Флоксы. Фото: Global Look Press

Простое удобрение из веток может сотворить настоящее агрономическое чудо.

Флоксы очень любят подкормку из древесной золы. Вы можете приготовить ее самостоятельно, собрав обрези плодовых деревьев, ветки, ненужные дощечки и досточки на участке. Далее просто сожгите и разотрите в порошок.

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И, конечно же, не выкидывайте угли, которые останутся после шашлыка. Их тоже можно с успехом пускать в дело.

Разбросайте порошок золы под растениями и вы увидите, какими красивыми они станут. Цветы приобретут сочные яркие краски, будут расти крупными и в огромном количестве, гроздьями.

Не забывайте также, что зeмля дoлжнa быть pыxлoй, влaжнoй и в мepy зaпpaвлeннoй нaвoзoм.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».

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