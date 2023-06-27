Увеличили урожай картофеля на 50%: лучшая подкормка для июля — когда жара

Июль — самый жаркий месяц лета, и за огородом нужно ухаживать с учетом погоды. Опытные огородники знают, что именно в этот период можно увеличить урожай картофеля на 50%! Для этого просто надо использовать правильные подкормки.

Во второй месяц лета отлично подойдут такие препараты, как «Кристалон», «Агрикола» и другие. К примеру, монокалийфосфата потребуется ложка на 10 литров воды.

Также нужно отнестись внимательно вот к чему: именно в июле картофель начинает цвести, и садоводам необходимо удалить цветки. Это нужно для того, чтобы растение не тратило свои силы на эти части, а давало все полезные вещества корням и плодам.

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