Все делают это неправильно: как на самом деле нужно закрывать стиралку — не сломается

Почти все хозяйки после использования стиральной машинки закрывают дверцу барабана и забывают про нее до следующей стирки. А зря, так делать категорически нельзя.

При данной эксплуатации ваш автомат скоро покроется плесенью, начнет источать зловоние, а потом и вовсе выйдет из строя.

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Дело в том, что в мокрой среде в стиралке заводятся бактерии и грибок, которые потом разносятся по одежде и оседают на теле человека. Последствия тут понятны.

На самом деле стиралку обязательно необходимо после стирки очищать от наслоений моющими средствами, протирать насухо и оставлять открытой, чтобы она хорошо проветрилась.

Источник: Telegram-канал «Горничная».