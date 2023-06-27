Как стереть шариковую ручку с любой бумаги: два аптечных средства — не останется и следа

Записи, сделанные шариковой ручкой, очень просто удалить с бумаги при помощи двух дешевеньких аптечных средств и ватной палочки. На месте чернил вы увидите просто чистый лист после данной обработки.

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Возьмите 1 столовую уксусной кислоты, 2 щепотки марганцовки, размешайте. Далее обмакните ватную палочку в данном составе и промокните ей то, что нужно стереть.

Дайте просохнуть, оставив на пару минут. Возьмите новую ватную палочку и смочите теперь ее в перекиси водорода. Пройдитесь веществом по следам от марганцовки, они исчезнут на глазах вместе с чернилами.

Источник: официальный YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».