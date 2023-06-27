В июле! Полили перцы чудо-раствором — соседи об этом не расскажут

Огородники постоянно ищут подкормки, которые идеально подойдут растениям. Для перцев в июле, например, очень подходят удобрения на основе сульфата аммония.

Просто купите в магазине вещество и разведите одну столовую ложку в 10 литрах воды. Подождите одни сутки, пусть хорошенько настоится.

После — поливайте перцы под корень из расчета один литр на кустик.

Раствором также можно и опрыскивать растения. Но тогда надо средство надо развести в других пропорциях: 5 чайных ложек на 5 л воды.

Урожай будет шикарным, соседи про этот секрет точно не расскажут.

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