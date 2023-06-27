Сода, клей и масло: как за пять минут отмыть сковородку от закостенелого нагара — все отвалится

Любая сковородка за несколько месяцев использования становится грязной. И магазинные средства все труднее отмывают накопившийся нагар.

Однако наши бабушки справлялись с проблемой очень просто. Они брали несколько ингредиентов, перемешивали их, грязь отваливалась в итоге сама.

В отдельной емкости смешайте 300 г кальцинированной соды, 1 стакан силикатного клея, 1 стакан растительного масла и 1 брусок хозяйственного мыла.

Полученную смесь вылейте в наполненную водой кастрюлю и закипятите. Затем опустите туда грязную сковородку и оставьте на пять минут.

Вы увидите, как нагар сам начнет сползать. Вам нужно будет только помыть сковородку водой с помощью губки.

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