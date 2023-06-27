Побрызгали и смыли: желтый страшный унитаз довели до блеска уксусом — как

Обычным столовым уксусом очень легко убираются мочевые камни и известковый налет с унитаза.

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В бутылочку с пульверизатором влейте столовый уксус и примерно 50 миллилитров шампуня. Полученное средство следует тщательно перемешать, либо взболтать.

Распылите состав на загрязненную поверхность и стульчак, оставьте на 30 минут, далее промойте губкой или ершиком и смойте водой.

Даже самые сложные наслоения удалятся с легкостью.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»