Как идеально отбелить тюль методом «одного стакана»: хитрость, от которой шторы искрятся

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для начала замочите тюль в теплой воде, чтобы смыть поверхностную пыль. Отожмите, положите в пустой таз и насыпьте в него стакан пищевой соды.

Далее покройте занавеску с содой тремя литрами кипятка. Палкой или лопаточкой пошевелите тюль, чтобы сода растворилась в воде. Лучше всего это сделать вечером, оставить штору в содовом растворе на ночь.

Утром прополоскайте тюль в воде и отправьте на стирку в стиральную машину.

Вы не узнаете его, когда достанете, он будет просто сверкать белизной!

Источник: дзен-канал «Живи легко».