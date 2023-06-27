Пойдут гигантские кочаны: что сделать с капустой в начале июля — суперподкормка

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Отпугнет вредителей и напитает.

Практически каждый садовод мечтает вырастить на своем огороде гигантские кочаны капусты. И если защитить растение от вредителей и правильно удобрять, то добиться желаемого результата просто.

В начале июля капусту надо удобрить яичной скорлупой. Ингредиент напитает овощи полезными веществами, и они начнут расти как на дрожжах.

Высушите скорлупу, а затем перемолите в кофемолке или блендере. Полученный порошок рассыпьте вокруг формирующихся вилков.

Смесь также защитит капусту от слизней, которые постоянно ее пытаются испортить.

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