Пойдут гигантские кочаны: что сделать с капустой в начале июля — суперподкормка

Практически каждый садовод мечтает вырастить на своем огороде гигантские кочаны капусты. И если защитить растение от вредителей и правильно удобрять, то добиться желаемого результата просто.
В начале июля капусту надо удобрить яичной скорлупой. Ингредиент напитает овощи полезными веществами, и они начнут расти как на дрожжах.
Высушите скорлупу, а затем перемолите в кофемолке или блендере. Полученный порошок рассыпьте вокруг формирующихся вилков.
Смесь также защитит капусту от слизней, которые постоянно ее пытаются испортить.
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