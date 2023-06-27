Смешали дрожжи, сахар и воду: муравьи сбежали с участка за одни сутки

Если ваш участок заполонили муравьи — спешите от них избавится. Потому что вредители могут испортить урожай и весь труд пойдет насмарку.

Приготовьте смесь, от которой муравьи разбегутся всего за один день. Для этого смешайте одну столовую ложку сухих дрожжей с одной столовой ложкой сахара и водой — так, чтобы получилась кашица.