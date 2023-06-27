Вывели все пятна на одежде раствором с перекисью: отбеливатель и пятновыводитель не нужны

Раствором перекиси водорода и нашатырного спирта можно эффективно отбелить одежду, вывести на ней все пятна любого происхождения.
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Растворите в одном литре теплой воды 12 столовых ложек перекиси водорода и нашатырного спирта. Увеличивайте дозы веществ при необходимости. Замочите в растворе белье на ночь.
Далее постирайте в стиральной машинке на обычном режиме стирке.
Этот способ позволит вернуть белизну ткани и предотвратить изменение цвета текстиля.
Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».