Вывели все пятна на одежде раствором с перекисью: отбеливатель и пятновыводитель не нужны

Раствором перекиси водорода и нашатырного спирта можно эффективно отбелить одежду, вывести на ней все пятна любого происхождения.

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Растворите в одном литре теплой воды 12 столовых ложек перекиси водорода и нашатырного спирта. Увеличивайте дозы веществ при необходимости. Замочите в растворе белье на ночь.