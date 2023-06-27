Кому повысят зарплаты в июле 2023 года

В зависимости от квалификации в среднем по стране им проиндексируют выплаты на 8–10%, научным сотрудникам — на 9%, преподавателям вузов — на 9,9%, а педагогам, занимающихся обучением детей-сирот, — на 8,9%.

Кроме того, работников вышеперечисленных профессий ждут и разовые выплаты от пяти до 53 тысяч рублей. Все будет зависеть от стажа.

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