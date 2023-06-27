Как простой лимонкой отмыть ванную и кухню до блеска: известковый налет сам испаряется

Если смешать лимонную кислоту и средство для мытья посуды в равных пропорциях, можно получить универсальную чистящую пасту.

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Она может отмыть даже годовой известковый налет. Для этого нанесите состав на загрязнения и оставьте на некоторое время для воздействия. Далее протрите губкой и смойте водой.