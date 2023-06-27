Эта подкормка — настоящий допинг для огурцов: никакой химии, урожай собирать не успеваем

На 30 граммов сухих дрожжей возьмите ½ стакана сахара, настаивайте в 10 литрах воды. В это время произойдет нужное нам брожение.

Далее 3 литра данного раствора разведите в 10 литрах воды. Вносите по одному литру под каждый кустик.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и… лень».