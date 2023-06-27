Эта подкормка — настоящий допинг для огурцов: никакой химии, урожай собирать не успеваем

Огородники с опытом всегда подкармливают огурцы дрожжами. От них растение моментально пускается в рост и удивляет урожайностью. Можно без преувеличения сказать, что это настоящий природный допинг для культуры без всякой химии.
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На 30 граммов сухих дрожжей возьмите ½ стакана сахара, настаивайте в 10 литрах воды. В это время произойдет нужное нам брожение.
Далее 3 литра данного раствора разведите в 10 литрах воды. Вносите по одному литру под каждый кустик.
Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и… лень».