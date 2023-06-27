Подкормили? А теперь удалите: вот что срочно нужно сделать, пока плодоносит клубника

Как только начинает плодоносить клубника, дачники спешат на грядки. Но не собирать урожай, а удваивать его. Поскольку на рубеже июня и июля нужно решить, что делать с усами.
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Как правило, если усы не нужны для рассады, их удаляют. И именно плодоношение — это самое подходящее время для обрезки. Их убирают прямо у самого корня растения. Необходима манипуляция для того, чтобы в будущем клубника удваивала свой урожай.
Убирать усы можно весь июль. В августе этого уже не делают. А вот подкармливать еще можно.
По материалам сайта Izvmor