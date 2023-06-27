Доллар сегодня сокрушительно упал! Россияне счастливо потерли ручки — кое-кому такой курс выгоден

Доллар. Фото: Global Look Press

После взлета американской валюты удивительно наблюдать такие цифры.

Доллар утром во вторник 27 июня после решительно рывка ввысь на выходных внезапно упал на торгах Московской биржи.

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Курс доллара дошел до 84,88 рубля, курс евро — до 92,32 рубля, фактически вернувшись к своим предыдущим показателям, которые люди наблюдали до ростовских событий.

Напомним, именно после них банки и инвесторы неожиданно задрали стоимость доллара. Утром в субботу во многих крупнейших финансово-кредитных организациях американскую валюту можно было приобрести от 90 рублей, а европейскую — от 100 рублей.

Источник: 1prime.ru

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