Только так смогли изгнать тлю и муравьев: вечером прошлись порошком по земле, а утром вредители пропали

Обязательно разбрасывайте соду по своему участку, если заметите полчища муравьев и тли. Этот народный метод реально работает против вредителей.
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Рассыпайте порошок в тех местах по земле, где вы заметите их скопления. Щелочной состав пищевой соды действует на насекомых губительно.
Уже на следующий день вы заметите, что муравьи словно испарились, вслед за ними пропадет и тля.
Сода продается в каждом магазине и стоит 33–35 рублей за пачку.
Источник: дзен-канал «Уютный дом».