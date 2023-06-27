Доллар трижды за день изменил курс: люди не могут привыкнуть к таким цифрам — озвучиваем настоящие

События в Ростове-на-Дону отразились на курсе иностранных валют. Евро и доллар тут же подскочили в цене в российских банках.

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Первый день торгов на Московской бирже тоже начался с новостей о повышении евро и доллара.

«Американец» в понедельник 26 июня с самого утра максимально подскакивал до 87,23 рубля, впервые с марта 2022 года, европейская валюта — до 95,28 рубля, впервые с апреля 2023 года.

После этого днем доллар падал до 84,25 рубля. А вечером все-таки пошел на повышение и к закрытию торгов достиг 85,09 рубля.

Источник: 1prime.ru