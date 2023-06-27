Муравьи сбегут с грядки и больше не сунутся: народный способ, как прогнать насекомых

Появлению муравьев на участке садоводы не радуются. Эти насекомые приходят колониями и начинают рыть муравейники, которые губят корневую систему дачных культур. Чтобы избавиться от незваных гостей, многие льют кипяток, опрыскивают все химией или вызывают дезинсекторов. Но есть давний народный способ, безопасный и быстрый.

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Нужно взять пищевую соду и посыпать ее в местах обитания муравьев. Насекомые не любят гидрокарбонат натрия и очень быстро капитулируют.

По материалам сайта Belnovosti