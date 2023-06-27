Морковь слаще меда — не мечта, а реальность: вот чем поливают грядки в июне

Редкий дачник не высаживает на огороде морковь, поскольку этот овощ незаменим по составу полезных веществ, а еще его очень любят грызть дети. Поэтому садоводы стремятся выращивать оранжевые плоды сладкими и сочными. Для этого используются подкормки и удобрения, а также некоторые хитрости.

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Так, чтобы морковь росла сладкой, мудрые садоводы осенью закладывают в грунт суперфосфат, который снижает уровень азота в земле, а в период плодоношения летом поливают борной кислотой и комплексом микроэлементов.

По материалам сайта Izvmor