Унитаз заблестит как алмаз: всыпьте этот порошок на смоченную уксусом поверхность

Отмывать унитаз – трудоемкое дело, особенно когда вода в смыве перенасыщена минералами и известью, ведь налет образуется в два счета. Есть хитрый и эффективный способ его отчистить, причем быстро и без финансовых потерь.

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В ход идут столовый уксус 9% и кальцинированная сода. Развести 1:1 уксус и воду, залить ею стенки унитаза. Для лучшего эффекта откачать воду из перелива унитаза.

Смоченные таким образом стенки унитаза щедро посыпать кальцинированной содой. Средство оставить работать на 20 минут, затем пройтись ершиком и смыть. Фаянс будет блестеть как алмаз!

По материалам Telegram-канала "Проверенные лайфхаки"