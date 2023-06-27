Урожай огурцов рекордный после этого удобрения: дачники не пропускают июньскую подкормку

Формирование завязи, цветение, появление плодов – это самые важные этапы роста огурцов в июне. В это время они особенно сильно нуждаются в внимании и заботе садовода.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Чтобы пустоцвета не было, а каждый цветочек в итоге обернулся крепким и вкусным огурчиком, грядки поливают подкормкой. Готовит ее проще простого, даже настаивать долго не надо. Это калийный раствор, в котором идут аммиачная селитра (20 г на 10 л воды), карбамид (15 г), настой птичьего помета (1 к 15) или раствор коровяка (1 к 10). Тщательно замешивают в 10 литрах воды и сразу поливают.

По материалам сайта Izvmor