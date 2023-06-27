Каким будет курс доллара в июле: аналитик Васильев дал расклад

Курс доллара накануне побил новый рекорд. Впервые с марта 2022 года «американец» перевалил за 87 рублей. сейчас многих волнует, как он поведет себя в июле.

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Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует, что доллар во второй летний месяц не преподнесет больших сюрпризов и будет торговаться в пределах 82-88 рублей.

«В целом можно ожидать в июле плавное ослабление курса национальной валюты в пределах 5-6% и некоторую стабилизацию курса ближе к осени», - рассказал эксперт сайту rg.ru.

На национальную валюту по-прежнему будет влиять санкционное давление, снизившиеся цены на нефть, геополитика и повышенный спрос на иностранную валюту.