Астролог Савельева назвала двух счастливчиков июля: ждет сказочных успех в работе

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«У Овнов в финансовой сфере ситуация выигрышная. С банками можно легко договорится, на работе можно рассчитывать на хорошую премию, а в бизнесе — выходные проекты.

Стрельцам в июле стоить проявить инициативу в работе, это будет иметь большой резонанс, ситуация сдвинется с мертвой точки. До такой степени, что можете оказаться на доске почета, за свои достижения», – поделилась астролог.