Астролог Савельева назвала двух счастливчиков июля: ждет сказочных успех в работе

Многие годами ждут, когда зарплата станет больше или что им в руки попадет внушительное наследство. Но порой появляются счастливчики, которым сами звезды сулят богатство. Для сайта Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, кто сможет улучшить финансовое положение уже в июле. Их в работе ждет сказочный успех.
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«У Овнов в финансовой сфере ситуация выигрышная. С банками можно легко договорится, на работе можно рассчитывать на хорошую премию, а в бизнесе — выходные проекты.
Стрельцам в июле стоить проявить инициативу в работе, это будет иметь большой резонанс, ситуация сдвинется с мертвой точки. До такой степени, что можете оказаться на доске почета, за свои достижения», – поделилась астролог.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro