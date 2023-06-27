Листья огурцов побледнели – тревожный признак: срочные меры по спасению

Дачники пристально следят за своим огородом и знают даже по цвету листьев, всели в порядке у растения, или ему нужна помощь. И остро реагируют на изменение цвета листвы у огурцов. Поскольку это тревожный признак.

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Если вдруг у огурцов побледнела листва, то речь может идти о двух ситуациях. Либо грядке не хватает влаги, и тогда в ход идет жидкость, либо недостает азота. Тогда уже подключают подкормку. В ход идет раствор коровяка: 1 л вещества разбавляют в 10 л воды.

Бледнеть огурцы могут начать в любое время, поэтому бдительность не помешает. Иначе возникает риск преждевременного увядания и потери урожая. А овощи только-только начали появляться, и пол-лета впереди – собирать урожай дачникам хочется долго.

По материалам сайта "Агроном"