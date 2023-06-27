Как отбелить белое белье за секунды средством из аптеки: без застирывания и кипячения – рецепт тут!

Каждая хозяйка знает, какие сложности таит белое белье. Ведь пожелтевшая и посеревшая ткань нуждается в тщательном застирывании или даже кипячении. Подчас в ход идут дорогущие отбеливатели.

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Однако, освежить потерявшее белизну белье можно очень быстро и экономно, буквально в два счета. Для этого не надо тратить баснословные суммы в хозяйственном магазине, а достаточно заглянуть в аптеку или домашнюю аптечку – перекись водорода есть в каждом доме.

Итак, подробный рецепт: в таз с тремя литрами теплой воды (40 градусов Цельсия) добавить 2 ст.ложки пищевой соды, 1 ст.ложку любого порожка и бутылек перекиси водорода (10 мл). Все растворить и погрузить в полученный раствор белые вещи. Как только они попадают в эту жидкость, то на глазах начинают белеть! Можно оставить на полчаса - эффект будет ошеломляющий.

По материалам Telegram-канала "Проверенные лайфхаки"