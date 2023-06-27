Важная подкормка помидоров в открытом грунте: пока цветут, срочно сделайте это – урожай некуда будет складывать

Период конца июня – время, когда дачники уже видят результаты своего труда. Помидоры покрываются пышным цветом и усыпаны гроздьями плодов, и им в это время необходим особенный уход. Чтобы усилить рост каждого томата на ветке, стоит задуматься о специальной подкормке.

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Питание помидорам на грунте – неважно, в теплице ли, на открытой земле – хорошо обеспечивает в этот период суперфосфат. Удобрение обогащает корни и стебли, ветви и цветки, а также наметившиеся плоды. Замешивать подкормку нужно так: на 10 литров воды - 4 чайные ложки суперфосфата, 1 столовая ложка сульфата калия. Тщательно все это перемешивается и льется на грядки.

По материалам сайта kp.ru