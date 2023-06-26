Природные катаклизмы: Глоба предупредила россиян об ужасном периоде в июле

В последнее время происходит много природных катаклизмов. Только в 2023 году были землетрясения и извержения вулканов. На этот раз Тамара Глоба рассказала, что ждать в июле. Популярный астролог поделилась неутешительным прогнозом.

По словам эксперта, второй месяц лета обещает быть жарким. Так как 21 июня Солнце перешло в знак Рака, то это спровоцирует обострение мировой обстановки, а также природные катаклизмы в виде пожаров и проливных дождей.