Природные катаклизмы: Глоба предупредила россиян об ужасном периоде в июле

В последнее время происходит много природных катаклизмов. Только в 2023 году были землетрясения и извержения вулканов. На этот раз Тамара Глоба рассказала, что ждать в июле. Популярный астролог поделилась неутешительным прогнозом.
По словам эксперта, второй месяц лета обещает быть жарким. Так как 21 июня Солнце перешло в знак Рака, то это спровоцирует обострение мировой обстановки, а также природные катаклизмы в виде пожаров и проливных дождей.
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«Пожары и агрессия тесно переплетаются с силой добра и милосердием. А наша человеческая задача не сотрясать пространство агрессией, не подбрасывать дровишки злобы в топку разрушений Земли, природы и человечества, а наполнять мировое пространство светом добра, силой жизни.
Или хотя бы сохранять равновесие сил мира, чтобы не дать Миру и человечеству упасть в пропасть», – написала Глоба в соцсети.