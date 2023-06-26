Как оживить увядающую петунию с помощью дрожжевой подкормки — дешево и сердито

В Сети можно найти множество рецептов для подкормки петунии. Но бывалые цветоводы сходятся во мнении, что лучше дрожжевого удобрения еще ничего не придумали.

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Для его приготовления нужно растворить 20 граммов твердых дрожжей в 2 литрах подогретой воды и добавить в эту смесь 2 большие ложки сахарного песка.

После этого кастрюлю с будущим удобрением следует убрать в теплое место на 2 часа. А когда время пройдет, состав нужно развести отстоявшейся водой в соотношении 1 к 5 и использовать по назначению.

Средство можно вносить под корень или распылить на листья петунии. Оба способа отлично работают. Результат превзойдет ваши самые смелые ожидания. Цветок быстро пойдет в рост и выпустит море новых бутонов.

Источник: ogorodum.ru