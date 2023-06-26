Исследования показали, что газовые плиты представляют угрозу для здоровья — опаснее сигарет

О том, что газовые плиты и духовки могут угрожать здоровью человека, стало известно из исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology.

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В ходе эксперимента группа ученых изучила состав воздуха в домах, где работало соответствующее оборудование. И пришла к выводу, что при сгорании газа выделяется больше бензола, чем в процессе курения.

Специалисты утверждают, что готовка на газовой конфорке даже опаснее пассивного курения. Так как бензол является серьезным канцерогеном, который влияет на злокачественные образования в крови и костном мозге.

Источник: журнал Environmental Science & Technology