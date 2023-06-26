Готовьтесь к опасности: астролог Мун рассказала, чего россиянам ждать 27-28 июня

Мун также добавила, что 27-28 июня особенно важно быть дипломатичным и стремиться к компромиссам. Иначе все может обернуться огромными неприятностями.

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«Не ввязывайтесь в конфликты, даже если покажется, что вас явно недооценивают. Это только кажется, и скоро пессимистичное настроение пройдет», — заявила Мун.

Она отметила, что также важно будет планировать все свои покупки. Тогда можно будет избежать лишних и ненужных трат, пишет портал «А теперь внимание!».