Вся польза пойдет в плоды: помидоры будут огромными, с сочной мякотью — уникальная подкормка

Помидоры вырастить не очень просто. Дачники часто жалуются на то, что суетятся вокруг грядок весь сезон, а на выходе получают мелкие кислые плоды. Если вам знакома эта проблема, то пересмотрите свой подход к подкормке культуры.

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Чтобы томаты были крупными, с сочной мякотью, нужно их удобрить самодельным составом трижды за сезон.

Для его приготовления вам пригодится 1 литр просеянной древесной золы, 10 граммов борной кислоты, флакончик йода и 10 литров воды.

Нагрейте воду и разделите ее на 2 части: в одной растворите золу, а в другой — кислоту. Дождитесь остывания составов. Затем смешайте их в одной емкости и добавьте туда же весь йод. Энергично все перемешайте и оставьте смесь на 8-10 часов в покое.

Когда время пройдет, еще раз перемешайте средство и разбавьте его водой в соотношении 1 к 20. Готовым составом рекомендуется щедро полить каждый куст. Подкормку нужно повторить дважды. Интервал между процедурами: 21 день.

Источник: oka.fm