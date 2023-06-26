После этих простых действий гортензия зацветет пышнее и ярче обычного — не облетит до осени

Ухоженные гортензии видно издалека. Они невероятно пышные и яркие. Если вы тоже хотите, чтобы ваш сад украшала великолепная клумба, то найдите немного времени и позаботьтесь о комфорте растений.

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Первое, что следует знать о гортензиях, — они нуждаются в регулярном поливе. Поэтому не забывайте снабжать кусты водой, иначе цветы повесят листья и будут выглядеть печально.

Второе — кустарник будет желтеть и стремительно чахнуть, если почва содержит много щелочи. Чтобы избежать таких проблем, необходимо 3 раза в месяц поливать клумбу раствором солей, богатых железом.

Третий важный момент: гортензии до середины июля необходимо удобрять сульфатом аммония, а в конце августа и в начале сентября в качестве подкормки следует использовать только суперфосфат.

Соблюдайте эти рекомендации, и вашему саду будут завидовать все соседи.

Источник: izvmor.ru