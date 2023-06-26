Обойдется всего в 25 тысяч рублей: где сейчас можно дешево отдохнуть — просто халява

Отдыхать летом многие предпочитают на море, но также можно устроить увлекательное путешествие. В этом году остаются популярными отечественные курорты, при этом они гораздо дешевле заграничных. Гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал, какие из них сегодня являются наиболее дешевыми. Он отметил, что внутренний туризм не ударит по кошельку.
По словам эксперта, отдых на одного человека в среднем составляет всего 25-45 тысяч рублей. Такими бюджетными направлениями являются: Северный Кавказ, Карелия и Золотое кольцо.
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«Сам по себе Северный Кавказ очень бюджетный, несмотря на дефицит объектов размещения. Популярно санаторно-курортное лечение, оно обходится где-то две-три тысячи рублей в сутки, также не стоит забывать про Крым, спрос на него сохраняется, учитывая даже сложную ситуацию на юге», — поделился Мурадян, пишет News.ru.
Он также рекомендовал обратить внимание на Поволжье или Калининград. Во втором варианте есть большое количество развлекательных программ отдыха. Также съездить можно в Минводы, Нальчик и Кабардино-Балкарию, добавил Артур.