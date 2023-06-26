Обойдется всего в 25 тысяч рублей: где сейчас можно дешево отдохнуть — просто халява

По словам эксперта, отдых на одного человека в среднем составляет всего 25-45 тысяч рублей. Такими бюджетными направлениями являются: Северный Кавказ, Карелия и Золотое кольцо.

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«Сам по себе Северный Кавказ очень бюджетный, несмотря на дефицит объектов размещения. Популярно санаторно-курортное лечение, оно обходится где-то две-три тысячи рублей в сутки, также не стоит забывать про Крым, спрос на него сохраняется, учитывая даже сложную ситуацию на юге», — поделился Мурадян, пишет News.ru.

Он также рекомендовал обратить внимание на Поволжье или Калининград. Во втором варианте есть большое количество развлекательных программ отдыха. Также съездить можно в Минводы, Нальчик и Кабардино-Балкарию, добавил Артур.