Не забудьте подкормить морковку и свеклу, иначе они будут пресными — два полива

Внешний вид бывает очень обманчив. Не всегда крупные красивые овощи оказываются вкусными. И в большинстве случаев это происходит по вине огородника. Ведь если не лениться вносить правильную подкормку вовремя, то урожай непременно будет не только обильным, но и приятным на вкус.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, чтобы вырастить сладкую свеклу и морковь, нужно удобрить грядки особыми составами. Делать это следует в августе, незадолго до сбора овощей.

Для начала посадки рекомендуется полить раствором борной кислоты. А затем овощные культуры следует побаловать калием. Для этих целей отлично подойдет состав на основе древесной золы. Оба средства необходимо вносить методом полива.

Обязательно уделите время свекле и моркови в конце лета. И они вас порадуют удивительно сладким урожаем.

Источник: издание belnovosti.by