Конец июня неприятно удивит: на Землю обрушатся сразу три магнитные бури подряд — озвучены опасные даты

«Во вторник, 27 июня, ее геомагнитная активность достигнет трех баллов, в среду 28 июня – четыре балла. А в четверг и пятницу активность снизится», – сообщают runews24.

По словам экспертов, в первый день июля активность магнитной бури взвинтится до четырех баллов, а 2 июля уже снизится до трех баллов.

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Поясняется, что в эти даты некоторые люди могут почувствовать снижение работоспособности, повышенное нервное и сильные недомогания. Метеозависимым россиянам советуют в эти дни рекомендуют особенное внимание уделить здоровью. Возможны головные боли, повышение давления, депрессия и упадок сил.