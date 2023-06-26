Не окучивайте картошку в эти дни: пользы никакой, только вред — вот почему

Картошку необходимо окучивать минимум дважды за сезон. Первую процедуру нужно провести, когда кусты достигнут высоты в 10 сантиметров. А вторую — через 2 недели после первой. Некоторые дачники настаивают на том, что и третий выход с тяпкой не повредит. Однако это не совсем так.

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Дело в том, что третье окучивание можно проводить только в том случае, если растение не успело выпустить бутоны. Это важный момент, так как период цветения культуры совпадает со временем образования клубеньков. И если вы случайно повредите корнеплоды инструментом, то о хорошем урожае можно даже не мечтать.

Источник: tut-news.ru