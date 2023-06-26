Муравьи пропадут навсегда, тля тоже уйдет безвозвратно: поможет жгучая специя — всего одна обработка

Тля и муравьи почти всегда идут в комплекте. Поэтому в случае обнаружения одного из вредителей с пристрастием осмотрите участок, так как велика вероятность найти пристанище второго насекомого.

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Как только объект будет замечен, тут же начинайте разрабатывать план по изгнанию вредной парочки. Опытные дачники утверждают, что избавиться от обеих проблем можно с помощью одного и того же средства.

Приготовить действенный состав вполне реально в домашних условиях. Для этого налейте в кастрюлю 1 литр воды и всыпьте в эту же емкость 50 граммов молотого жгучего перца. Далее доведите смесь до бурления и кипятите ее в течение 60 минут. Когда время пройдет, снимите средство с огня и дайте ему постоять 24 часа. Готовый настой пропустите через марлю, разбавьте водой 1:7 и добавьте в него 1 столовую ложку жидкого мыла.

Распылите этот состав на кусты и полейте им муравейник. Вредители начнут исчезать уже через час. А через некоторое время от них не останется никаких следов.

Источник: YouTube-канала DelaOgorodnieTV