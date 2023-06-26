Обязательно сделайте это с томатами в июле, иначе не будет мясистых плодов — не забудьте

В июле идет рост и созревание помидоров. Поэтому в данный период растению нужен комплексный уход. Если что-то упустить или полениться сделать, то на хороший урожай можно не рассчитывать.

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Во-первых, кусты следует поливать 1 раз в 7 дней. Вода должна быть теплой. На одно растение необходимо брать около 5 литров жидкости. Лить воду нужно строго под корень. Листья и цветки задевать нельзя.

Во-вторых, на следующий день после полива необходимо обязательно провести процедуру рыхления почвы и разложить под кустами мульчу.

В-третьих, не забывайте обрывать пасынки. Лишние побеги убирают на нижней половине растения. В итоге должен остаться один стебель с 2-3 ответвлениями.

В-четвертых, проводите подкормку и обработку от болезней. Томатам на этом этапе нужен калий и фосфор. Их растение может получить из раствора суперфосфата и золы. А что касается болезней, то отличным профилактическим средством является фитоспорин.

И наконец, не ждите полного созревания плодов. Помидоры можно срывать, когда они будут бурого цвета. Они без проблем дозреют на окне. Так вы существенно ускорите процесс получения урожая.

Источник: издание belnovosti.by